Belgische links in Oranje-selectie Algarve Cup

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames bereiden zich voor op het EK via de Cyprus Cup en oefenwedstrijden tegen Schotland, Spanje en Japan. Maar ook onze tegenstanders zullen niet stilzitten.

Zo is het programma van Nederland ook stilaan duidelijk in aanloop naar het EK in eigen land. Op 7 april spelen ze in Utrecht tegen grootmacht Frankrijk. Ook wedstrijden tegen Ijsland (april) en Japan (juni) staan nog op het programma.

Op de Algarve Cup zitten de Oranje Leeuwinnen ingedeeld in een groep met China, Australië en Zweden. Nu is ook de selectie vrijgegeven voor dit duel.

In de selectie onder meer Lieke Martens, met een verleden bij Standard, en de Belgische Jackie Groenen. Zij zijn er al een tijdje bij in Oranje en mogen nu dus ook naar de Algarve Cup.