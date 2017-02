De Decker maakt zich op voor beslissende clash: "Snap dat ze bij Lierse vinden dat zij het verdienen, maar wij ook"

Wim De Decker zit nu écht in de laatste rechte lijn met Antwerp. De oefenmeester moet absoluut winnen tegen Lommel én hopen dat Lierse punten laat liggen tegen Roeselare. Hij blikt bij ons vooruit.

De Decker reageert meteen als we vragen naar dé match. "De laatste weken was het altijd dé match", aldus de coach van Antwerp. "De laatste rechte lijn is al een tijdje ingezet, maar zondag is het het einde. Het is fantastisch om naar uit te kijken."

Antwerp staat na een turbulent seizoen op één match van de finalewedstrijden tegen Roeselare. "De groep kwam van heel ver en presteerde de laatste maanden erg veel", aldus De Decker. "Ze verdienen het om die testwedstrijden te spelen."

Dat zullen ze in Lier echter ook denken. "Ik snap zeker dat men bij Lierse vindt dat ze het verdienen. Over de twee periodes zijn zij de constantste ploeg van de reeks geweest. Maar mijn jongens hebben ook hun verdienste, zeker de laatste weken."

We hebben de ploeg om verder te gaan -Wim De Decker

Ook het publiek is opnieuw helemaal mee. "Het kan zich vinden in de manier van voetballen, de cohesie is er opnieuw. Als je weet van waar we komen, is het fantastisch dat we hier staan. We hebben ook de ploeg om verder te gaan."

En als het niet lukt? "Dan zal de teleurstelling toch vrij groot zijn. Het zou jammer zijn om er naast te grijpen als je er zo dichtbij bent. We hebben alle tijd en energie hierin gestoken, om de groep voor te bereiden op dit slot."