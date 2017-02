Topclub of eerst tussenstap voor Tielemans? "Is Modric beter?" vs "Nee, hij is nog niet rijp genoeg"

Foto: © photonews

Youri Tielemans, iedereen heeft er na zijn twee goals de mond van vol. De jongeling komt dit seizoen helemaal tot ontbolstering en zal op het einde van het seizoen waarschijnlijk vertrekken. Maar direct naar een topclub of niet? Dat is de vraag.

Sommigen denken dat hij direct kan meedraaien bij een topclub als Real Madrid, waaronder Jan Mulder. "Ik vind dat hij direct bij Real Madrid zou meekunnen", zei die in Extra Time. "Dat hij Luka Modric dan uit de basis moet spelen? Is die dan beter", vroeg de Nederlandse analist zich af.

Maar daar waren de andere genodigden het niet mee eens. "Hij zou een tussenstop moeten maken", vindt Marc Degryse. "Kijk naar Bayern München. Daar hebben ze Renato Sanchez gehaald voor een topbedrag en hij speelt ook niet mee. En dat is nochtans één van de beste jongeren van zijn generatie. Tielemans gaat nog beter worden als hij met betere spelers traint, maar hij moet ook spelen."

Op die positie mag dat niet

"Bij een topclub lukt het niet direct, daar ben ik zeker van. Kijk naar Lukaku en De Bruyne. Hij is daar nog niet rijp voor", vervolgde Degryse. "Hij moet nog leren. Bij simpele dingen verliest hij nog te veel de bal. En op die positie mag dat niet. De acht is voor mij nog steeds zijn beste plaats. Als tien deed hij het wel goed op Oostende, maar dat is in een halfuur."