Slecht nieuws voor Mignolet: Grote concurrent op komst naar Liverpool

Foto: © Photonews

Liverpool-trainer Jürgen Klopp wil een topkeeper om te kunnen strijden voor de prijzen, en volgens hem is Simon Mignolet niet voldoende. Daarom zou Liverpool deze zomer nationale doelman van Engeland Joe Hart verwelkomen op Anfield.

Een van de punten waar trainer Jürgen Klopp veel twijfels over heeft, is de doelman. De Duitser was van begins af aan niet volledig overtuigd van Mignolet zijn kunnen. Daarom werd landgenoot Loris Karius naar Liverpool gehaald, maar dat eindigde in een totale flop.

De mogelijke vervanger is Joe Hart, bekend van bij Manchester City maar voor dit seizoen uitgeleend aan Torino. Manchester City heeft nu officieel bekendgemaakt dat Hart na zijn terugkeer definitief mag vertrekken, zelfs naar een rechtstreekse concurrent. Liverpool toonde al langer interesse, maar het pijnpunt kan nog het prijskaartje van 25 miljoen euro zijn. Daarnaast zou ook Arsenal geïnteresseerd zijn om Hart aan te werven.