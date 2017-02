Placca wilde niet juichen tegen ex-ploeg Oosterzonen: "Zou van weinig respect getuigd hebben"

Foto: © jan mees

Fessou Placca maakte dit weekend zijn zesde doelpunt van het seizoen, zijn vijfde al in 2017. De Togolese aanvaller van KFCO Beerschot-Wilrijk bulkt van het vertrouwen.

Het was uitgerekend Fessou Euloge Mèmè Placca die zaterdagavond namens Beerschot-Wilrijk de score opende tegen Oosterzonen. De voorbije twee seizoenen ontblosterde de 22-jarige Togolees bij de Kempische club, waar hij in derde klasse 17 doelpunten maakte. "Ik heb niet gejuicht na m'n doelpunt", bekende Placca na de 3-1 overwinning.

"Dat zou weinig respectvol geweest zijn tegenover Oosterzonen. Die club heeft me veel gegeven, ik ben hen voor eeuwig dankbaar voor de kans die ze mij in België gegeven hebben", ging de pijlsnelle aanvaller verder. "Of ik met de ex-ploegmaats gebabbeld heb? Ja, er is nog altijd veel respect tussen Simon (Vermeiren, ook ex-Oosterzonen, red.), mezelf en de spelers van Oosterzonen. Het was leuk om ze nog eens terug te zien."

Oosterzonen heeft me veel gegeven, ik ben hen voor eeuwig dankbaar.

"Meer kunnen scoren"

Placca zit intussen aan zes doelpunten sinds hij speelgerechtigd is. Hij had daarvoor maar drie basisplaatsen en 395 speelminuten nodig. "En toch had ik nog meer kunnen scoren. Ik kreeg twee mooie kansen, maar de doelman pakte ze goed. Knap gedaan van hem."

De 3-1 zege tegen Oosterzonen en dan vooral het verpletterende openingskwartier deden deugd na het 1-1 gelijkspel in Geel. "Ja, we waren de voorbije week extra gemotiveerd op training. We hebben dubbel zo hard gewerkt om opnieuw te kunnen winnen. Het is fantastisch dat we opnieuw de drie punten pakken", besloot de sympathieke Fessou Placca.