'Superbod voor Acheampong op komst'

Foto: © photonews

Bij Anderlecht duiken er steeds meer geruchten op van een mogelijke supertransfer. En dan spreken we niet over Youri Tielemans, maar wel over een onverwachte jongen.

Frank Acheampong wordt al een tijdje nauwlettend in de gaten gehouden door AS Roma. En op verschillende Ghanese sportsites verschijnt nu dat er mega-aanbiedingen op komst zijn voor de Ghanese sneltrein. Er wordt zelfs gewag gemaakt van 20 miljoen euro, maar dat kunnen we direct naar het land der fabeltjes sturen.

Natuurlijk is het profiel van Acheampong interessant: vrij jong, razendsnel en polyvalent genoeg voor alle posities op de linkerflank. Hij ligt nog tot 2019 onder contract in Anderlecht, maar we zullen de transfersom eerder in de buurt van 6 à 7 miljoen moeten gaan zoeken.