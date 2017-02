Van der Elst: "Ik weet uit goede bron dat hij regelmatig op het matje wordt geroepen bij Club Brugge"

Hans Vanaken lijkt er weer helemaal door te komen bij Club Brugge. De Limburger kende een moeilijk najaar van 2016, waar hij wel eens het verwijt kreeg dat hij te braaf was;

"Zo braaf is hij niet", nam Franky Van der Elst in Extra Time de verdediging van Vanaken op zich. "Iedereen verkijkt zich daarop. Hij wordt regelmatig op het matje geroepen bij Club weet ik uit goede bron. Ik vind dat niet hoeft om continu te zeggen: nu moet het erop zijn. Ik denk dat Hans dat ook wel weet."

In Westerlo liet Vanaken alvast een grootse indruk achter. "Hij geeft soms de indruk nonchalant te zijn en zal nooit een flitsende voetballer zijn. Maar hij gaat wél snel voetballen. Hij moet hoger spelen dan de 8, want hij kan iemand afzonderen voor doel. En hij is ook de eerste jager."