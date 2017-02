Hasselt stelde Stijnen nog alternatief voor: "Dat zag hij niet zitten"

Stijn Stijnen is geen coach meer van Sporting Hasselt. De voormalige Rode Duivel werd gisteren aan de deur gezet bij de club waarvan hij tot januari nog de voorzitter was.

Die beslissing kwam er na de schorsing van maar liefst acht maanden die Stijnen onlangs opliep. Hasselt bood de ex-voorzitter nog een alternatief, maar daar ging hij niet op in. "We hebben Stijn een constructie voorgesteld waarin hij actief kon blijven als sportieve baas, maar met een nieuwe trainer”, aldus voorzitter Bart Casters in Het Belang van Limburg.

We hebben dit al eens meegemaakt en dat wilden we niet voor de komende acht maanden -Bart Casters

“Stijn zag dat absoluut niet zitten en wilde gewoon op deze manier verder werken. We hebben dit vorig seizoen al meegemaakt en dat wilden we niet opnieuw voor de komende acht maanden. We beseffen dat de timing van dit ontslag niet vanzelfsprekend is, maar het is niet anders."

"Dit is een beslissing in functie van de toekomst van de club. Het enige wat nu telt, is deze club in eerste amateurliga houden.” Naast Stijn Stijnen lijkt ook zijn broer Steven, assistent-coach, de club te gaan verlaten. "Samen uit, samen thuis", gaf die mee op zijn Facebookpagina.