Impressie van de leuke Peepl Girls Cup - en de winnaars zijn ...

Foto: © Leo Stolck

De Mini Duivels organiseerden op 19 februari in Wetteren een footfestival én een leuk toernooi voor meisjes. En het werd een toffe dag voor alle aanwezigen.

De Mini Duivels zijn in 2012 ontstaan. "Ondertussen zijn we al enkele jaren verder en hebben we een 100-tal leden (jongens en meisjes) en 3 teams in de VMF minivoetbal competitie. Eveneens voorzien wij stages indoor en outdoor, ook voor meisjes", klonk het vooraf bij organisator Sven Maes.

En de Peepl Girls Cup werd een groot succes met 20 aanwezige teams in vier leeftijdscategorieën. In de voormiddag was er ook een Footfestival: "Trainers Stijn Candries en Hanno Vercouillie namen de training op zich en wat hebben ze veel voetbalplezier gehad. Iedereen was wat verbaasd over de vaardigheden welke de jonge deelneemsters reeds hadden."

En in de namiddag dus een heerlijke strijd tussen 20 teams in vier categorieën. De West-Vlaamse Flames wonnen in de U10-reeks, Wij houden van voetbal scoorden in de U11, De Gent Ladies Blue in de U13/U14 en de Gentse Ladies ook in de U15/U16.

"Voor ons was het dus een succes, navraag bij de trainers en de voetbalmeiden leerde ons dat ze allemaal zeer tevreden waren.

Onze tornooi evaluatieformulieren werden ook spontaan positief gequoteerd", aldus de trotse organisator.

Graag delen we ook nog enkele foto's van Leo Stolck, die er onder andere de meisjes van Kontich kwam fotograferen. Die werden vierde bij de U13/U14 en derde bij de U15/U16. Alle resultaten kan je ook vinden via DEZE LINK.