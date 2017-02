Vertonghen wil spelen tegen Gent: "Eindelijk nog een trofee winnen"

Foto: © photonews

Hij was er niet bij in de heenwedstrijd, Jan Vertonghen. De verdediger van Tottenham had nog teveel last van een blessure en bleef in Londen. Zijn maats verloren met 1-0 in Gent. Dat wil hij rechtzetten.

"We willen in de Premier League meedoen voor de prijzen en zowel de FA Cup als de Europa League winnen", aldus Vertonghen in Het Laatste Nieuws. "Ons team is sterk genoeg om op alle fronten mee te strijden", klinkt het zelfverzekerd.

Eindelijk een trofee winnen

Hij wil iets doen aan zijn lege prijzenkast. "Ik wil eindelijk een trofee winnen. In 2015 verloren we de finale van de League Cup tegen Chelsea, we willen meer dan dat. Ik heb redelijk wat prijzen gewonnen bij Ajax en daar kan niets in het voetbal tegenop."

"Dit team, deze staf, deze club verdient een beker. We hebben we voorbije twee jaar enorm veel vooruitgang geboekt. Op financieel vlak kunnen we misschien niet meestrijden met de grootsten, maar op het veld zijn we evenwaardig." Gent weze gewaarschuwd.