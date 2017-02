Te hoge premies voor de Rode Duivels worden verminderd, Coach Martinez stemt in

Foto: © Photonews

De Rode Duivels spelen tegen Griekenland voor WK-kwalificatie op 25 maart. Bart Verhaeghe wil tegen die tijd de te hoge spelerspremies herzien, bondscoach Roberto Martinez stemt daarmee in.

Met Steven Martens aan boord werden de spelers enorme bedragen beloofd, zelfs hoger dan toplanden zoals EK-finalist Frankrijk. De verliescijfers van de Belgische voetbalbond is intussen een zwaar probleem, dus wil Bart Verhaeghe de bedragen herzien.

Verhaeghe dreigde zelfs sommigen niet te laten spelen die niet akkoord gaan met een vermindering. Coach Roberto Martinez reageerde daarop in De Morgen. "Ik heb dat meegekregen terwijl ik in Madrid was. Ik ken het fijne er niet van, maar ik weet wel dat er problemen waren met de rekeningen van de voetbalbond en dat ze de spelers vragen om in te leveren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit wordt opgelost. Ik geloof nooit dat een speler zich daarom minder zal inspannen of helemaal niet voor het nationaal elftal zou spelen," besloot hij.