Ferrera koning te rijk, Mechelen legt nieuw contract klaar

Foto: © photonews

KV Mechelen zal zich de trainerswissel met Standard Luik nog niet al teveel beklaagd hebben. De Kakkers kregen er met Yannick Ferrera een coach bij die hen naar play-off 1 lijkt te leiden.

Daarvoor wil men bij KV Mechelen de oefenmeester maar wat graag bedanken. "We zijn heel tevreden over hem. Hij heeft hier echt voor een boost gezorgd en we willen vermijden dat hij volgend seizoen zijn laatste jaar ingaat", aldus voorzitter Timmermans aan Het Nieuwsblad.

Hij verwacht een positief antwoord van de coach. "Yannick zal openstaan voor een verlenging, daar ben ik van overtuigd. We willen na de reguliere competitie samenzitten, maar als hij liever wacht tot na de play-offs, is dat ook goed." Verder zou KV Mechelen ondanks de blessure van Kolovos de Griek toch definitief willen overnemen van Olympiakos.