Proto eindelijk terug: "William doet het goed, als ik op de bank zit, moet ik dat accepteren"

Silvio Proto stond gisteren eindelijk terug tussen de palen. De doelman van Oostende kwam terug na een lange blessure en hield de nul tegen de beloften van KV Mechelen.

Die hielden op hun beurt ook de nul, waardoor de match op een scoreloos gelijkspel eindigde. "Mijn terugkeer is goed verlopen", aldus Proto aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb geen pijn aan de knie, dat is het belangrijkste."

Toch zal het nog even duren eer we hem opnieuw tussen de palen zien bij de A-ploeg van Oostende. "Ik ben natuurlijk geen machine, dus heb ik nog wat wedstrijden nodig." Intussen kwam William Dutoit het Oostendse doel verdedigen.

Dat ik ballen uit de bosjes moest halen? Dat is goed voor mijn conditie -Silvio Proto

"William doet het goed, misschien zal ik op de bank zitten, maar dan moet ik dat accepteren. Ik weet dat de Bekerfinale eraan komt en doe er alles aan om snel mijn beste niveau te halen. De honger is heel erg groot. Ik mis de matchen enorm."

Hij schrok wel wat van de omstandigheden. "Het veld was niet top, net als de verlichting. Het was lang geleden dat ik onder die omstandigheden speelde. Maar ik heb me geamuseerd. Dat ik zelf ballen uit de bosjes moest halen, is goed voor de conditie", lachte hij.