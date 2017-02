Wie haalt play-off 1? "Genk en Mechelen redden het niet"

Foto: © photonews

De strijd om play-off 1 is ongemeen spannend, met maar liefst drie ploegen uit de G5 buiten de top-zes. Ook in het panel van Extra Time bekeken ze de kanshebbers.

De analisten zien KV Mechelen met de grootste problemen. "Mechelen en Racing Genk hebben het moeilijkste programma en zullen het niet redden", aldus Marc Degryse in Extra Time. "Als Gent negen op negen haalt, komt het op vijftig punten."

Tegen Club en Anderlecht wordt het moeilijk voor Genk -Filip Joos

De vraag is uiteraard of Gent dat haalt. "De match tegen Waasland-Beveren zit er ook nog tussen. Gent kon nog maar één wedstrijd winnen op verplaatsing, tegen Moeskroen. Ze hebben 10 op 42 buitenshuis, onwaarschijnlijk. Met 7 op 9 halen ze het niet", is Degryse duidelijk.

Toch gokt hij op de Gentenaars én Charleroi. "Charleroi moet de thuiswedstrijden tegen STVV en Kortrijk winnen. Dan staan ze op 50 punten en hebben ze nog een wedstrijd op Lokeren." Voor Genk lijkt het moeilijk te worden. "Het is een mooie ploeg, maar tegen Club Brugge en Anderlecht wordt het moeilijk", aldus Filip Joos.