Waar moet Tielemans heen? "Spaanse topclubs hebben gelijk dat ze Tielemans volgen"

Foto: © photonews

Youri Tielemans is 'hot', zeker na zijn twee wereldgoals in Oostende. De middenvelder van Anderlecht deed in binnen- en buitenland monden openvallen, maar waar moet hij heen?

De namen van Atlético Madrid en Bayern München vielen al. "Als ik hoor dat Spaanse topclubs Youri Tielemans volgen, dan kan ik alleen maar zeggen dat ze honderd procent gelijk hebben. Die jongen is een enorm talent", aldus Juan Carlos Garrido, ex-trainer van Club Brugge, in Het Laatste Nieuws.

De Spaanse competitie zou hem op het lijf geschreven zijn. "Tielemans zou perfect passen in de Spaanse stijl. Hij heeft het profiel om in de Primera Division te spelen. Tactisch en technisch is het niveau van de Spaanse competitie hem op het lijf geschreven."

Geen Duitsland en Engeland?

En wat met Engeland en Duitsland? "In Engeland moet hij van nul beginnen en leren knokken, daarom zou ik niet naar de absolute top trekken", aldus Nico Claesen. "Ik zie hem niet naar Duitsland komen, het is een fysiek zware competitie en dat leunt misschien niet aan bij zijn grootste kwaliteiten", geeft Tessa Wullaert, speelster van Wolfsburg aan.