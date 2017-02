Van Mazzu mocht een andere keeper winnen: "Hij is de beste doelman in België"

De prijs voor Doelman van het Jaar op het gala van de Gouden Schoen ging naar Ludovic Butelle, maar dat betekent niet dat iedereen het daarover eens is. Charleroi trainer Felice Mazzu vindt zijn keeper namelijk de beste van het land.

"Nicolas Penneteau is de beste doelman in België, ook al laten de resultaten bij de Gouden Schoen iets anders zien. Hij is zeer regelmatig en ook belangrijk in de kleedkamer", zei Mazzu in Grand Debrief. De keeper van Charleroi was bij de laatste vijf kanshebbers voor Doelman van het Jaar, maar de prijs ging naar Butelle van Club Brugge.

De 36-jarige Penneteau speelt al sinds 2014 in Charleroi, waar hij nog een contract heeft tot 2018. Tijdens de wintermercato toonden Gent en Anderlecht interesse in de Franse doelman, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet.