Genieten in Manchester en Leverkusen van pure verwennerij en nu al absolute records in Champions League

Foto: © photonews

Een waanzinnig avondje Champions League werd het op dinsdagavond. Op papier kwamen niet de grootste of meest in het oog springende ploegen in actie, maar ze maakten er een spektakel als nooit tevoren van. 14 goals in 2 matchen, jawel!

Manchester City nam het in eigen huis op tegen het verrassende Monaco. Die hadden in de Ligue 1 alleen al 76 goals gemaakt en wonnen hun groep in de Champions League, een te duchten team dus met veel frisse en jonge spelers.

Bij The Citizens geen Kompany, hij was geblesseerd. Kevin De Bruyne kwam uiteraard wel aan de aftrap in het team van Guardiola. Ene Kylian Mbappé gaf zijn visitekaartje af voor de Monegasken - de hele voetbalwereld wil hem niet zonder reden. Hij had zijn team op voorsprong gebracht bij de rust, want na Sterling - randje buitenspel - en Falcao met een snoekduik zorgde hij voor de 1-2.

En nog was het niet gedaan. De bezoekers misten nog een (onterechte?) strafschop, na de gelijkmaker van Aguëro was het Falcao die de bezoekers opnieuw op rozen wist te zetten. Opnieuw een ontketende Aguëro maakte er 3-3 van, op een corner van De Bruyne tikte Stones uiteindelijk zelfs de 4-3 binnen. Monaco was de weg even kwijt en Sané zorgde zelfs nog voor een al bij al geweldige uitgangspositie voor The Citizens.

Leverkusen - Atlético Madrid

Hoja, er was nog een wedstrijd vanavond. Bayer Leverkusen tegen Atlético Madrid, ook dat werd een match om duimen en vingers vanaf te likken. Saul met een heerlijke solo en afronding, een heerlijke goal van Griezmann ... en ook hier werd het beste pas na de rust bovengehaald.

Bellarabi, Gameiro (vanop de stip), Savic met een eigen doelpunt en Fernando Torres maakten er niet minder dan 2-4 van. Daardoor staan we nu al op 29 goals in de heenronde van de 1/8e finales van de Champions League, een verpulvering van het vorige record ... en er moeten woensdag nog twee wedstrijden gespeeld worden.

