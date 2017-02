'OHL is op 30 juni in Chinese handen': dit zijn de cijfers

Foto: © photonews

Oud-Heverlee Leuven gaat zo goed als zeker in handen komen van Chinese investeerders. Het weekblad HUMO is daarvan overtuigd op basis van een aantal bronnen. Tegen 30 juni 2017 zou alles in orde moeten zijn.

Humo heeft ook de exacte cijfers van het bod. Volgens hen bracht SNIMC (de Chinese investeringsmaatschappij) een bod uit van 2,3 miljoen euro op 92 procent van de aandelen. Het bestuur zou zich ook al gereorganiseerd hebben om de overname voor te bereiden.

Bij OHL reageerde CEO Paul Van der Schueren: "Wij zijn gebonden aan conidentialiteit, dus ik spreek me daar voorlopig niet over uit. Ik kan wel zeggen dat er afspraken zijn gemaakt om onze jeugdwerking 100 procent in handen van de vzw te houden. Door proactief onze structuur aan te passen, zonder dat het mes ons al op de keel stond, hebben we vrij goed kunnen onderhandelen en eisen kunnen stellen over de jeugdwerking en het stadion."