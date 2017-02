Oprichter Ghelamco zeker van zaak: "Het Eurostadion is een fantastisch project"

Foto: © photonews

Het Eurostadion blijft een heikel punt. Zaterdag trok vice-voorzitter Bart Verhaeghe nog stevig van leer tegen de bouw ervan op de vergadering van de journalistenbond. Maar bouwheer Ghelamco gaat door en is ervan overtuigd dat het er zal komen. Wij spraken Ghelamco-oprichter Paul Gheysens.

Het Eurostadion beroert zowat iedereen: je bent voor of tegen, er zijn geen grijze zones. Vanuit de hoek van Bart Verhaeghe, de gemeente Grimbergen en de intercommunales komt er stevige tegenwind. Maar bij Ghelamco hebben ze er alle vertrouwen in. De buurtweg op Parking C lijkt voor hen slechts een kleine hindernis te vormen.

Het project werd zaterdag trouwens tot in de puntjes uitgelegd aan afgevaardigden van alle supportersclubs. Daarbij werd straffe taal gesproken. Het probleem van mobiliteit werd daarbij van tafel geveegd, want Ghelamco maakt zich sterk dat ze de Ring zullen ontlasten met het ontwerp dat ze nu hebben ontwikkeld.

De parkings zijn zo ontworpen dat ze een omgekeerde flessenhals creëren: van drie rijstroken gaat het naar vijf en later zelfs naar zeven. Dat betekent dat de doorstroming vanop de Ring veel vlotter kan verlopen. Maar in het nieuwe project staat vooral 'fanbeleving' centraal. Wat wij hoorden was iedereen toch serieus onder de indruk van de voorstelling.

We luisteren naar de ideeën van de fans - Paul Gheysens, oprichter Ghelamco

Paul Gheysens, oprichter van Ghelamco, gaf exclusief voor Voetbalkrant.com zijn mening. "Kijk, wij hebben met veel passie een fantastisch project gemaakt. Een stadion dat veel mogelijkheden heeft en we wilden dat tonen aan de gebruikers. En wie zijn de gebruikers? De fans! We luisteren ook naar hun ideeën", legde hij ons uit.

Fanbeleving staat centraal in het project. "Dat is heel belangrijk. Mensen komen of komen niet door fanbeleving. Als ze weten dat ze catering, drinken enzovoort krijgen, komen de mensen vroeger. En dat is belangrijk voor de mobiliteit. Als je de drukte kan spreiden over twee uur, ontlast je de rest van de banen..."

Over de discussie met Anderlecht en de gemeente Grimbergen wilde hij liever niet spreken...