Lukaku lyrisch, Coninx alludeert op transfer? "Hij wil er zo snel mogelijk bij zijn"

Foto: © photonews

Romelu Lukaku heeft genoten van een avondje in de Champions League, zoveel is wel duidelijk. Via Twitter toonde hij zijn respect en bewondering. "Hij wil zelf ook zo snel mogelijk die CL in", klonk het dan weer in de studio's.

Ook Tom Coninkx had de tweet van Lukaku meteen in de smiezen op Q2. "Hier worden reputaties gebouwd, wat een competitie, wat een wedstrijd. Hij wil er ook zo snel mogelijk bij zijn, denk ik, als hij dit ziet", aldus de presentator.

UCL is where reputations are build... what a competition

What a game 😊🔥 — R.Lukaku Bolingoli10 (@RomeluLukaku9) 21 februari 2017

De Rode Duivel gaf onlangs al aan dat een verlengd verblijf bij Everton wel degelijk een optie is, maar Everton staat wel zevende op negen punten van Arsenal, dat momenteel vierde staat.

Als Lukaku volgend jaar al in de Champions League wil staan, dan zal Big Rom mogelijk toch van club moeten veranderen. Maar ach, van zo'n voetbalavond mag iedereen toch wel eens dromen? Om hier meteen een transferwens in te zien, dat is kort door de bocht.