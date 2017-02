Selectie Flames U19 in aanloop naar EK-eliteronde

Foto: © Sevil Oktem

De Red Flames van de toekomst weten waar ze de komende maanden en jaren voor staan. De loting voor de eliteronde richting EK 2017 is verricht, de selectie voor een stage in aanloop daarnaartoe is nu ook bekend.

Bij de U19 is de loting voor de Red Flames in de eliteronde zwaar. Willen ze naar het EK in Noord-Ierland, dan zullen ze voorbij Spanje, Hongarije en Rusland moeten raken. Naast de zes groepswinnaars plaatst ook de beste nummer 2 zich nog.

Om zich op die eliteronde voor te bereiden is er op dinsdag 28 februari een stage in Tubeke, waarvoor de selectie van Kris Van Der Haegen ondertussen gemaakt is.

Bij de Flames U19 diverse speelsters die ook al A-caps verzamelden, maar dezer weken niet meetrekken naar de Cyprus Cup. Denk maar aan Lichtfus, Tison, Wijnants en Missipo. De volledige selectie met dank aan de KBVB hier: