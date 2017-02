Hanni had meerdere redenen om Anderlecht te verkiezen boven andere Belgische topclubs: "Ook daarom ben ik hier"

Sofiane Hanni ruilde afgelopen zomer KV Mechelen in vor RSC Anderlecht. Ook Club Brugge en Standard trokken even aan zijn mouw, maar de Algerijn koos heel bewust voor paars-wit.

Voor die overstap naar de Belgische recordkampioen had Hanni verschillende redenen. "Toen ik hier tekende, wist ik dat ik bij de grootste club van België terechtkwam", vertelt Hanni in Sport/Voetbalmagazine. "Dat ik hier titels zou kunnen winnen en Europees voetbal spelen. Dat is een geweldige springplank om andere dromen te realiseren."

Want Anderlecht is natuurlijk ook een opstap naar naar een grotere club in Europa. "Ook daarom ben ik hier. Maar dat wil niet zeggen dat ik de intentie heb om snel te vertrekken. Ik heb hier voor vier jaar getekend." Hanni wordt eind 2017 27.