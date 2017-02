Geen zorgen om aanwinst van Mechelen: "Dat komt wel goed. Hij heeft talent zat"

Kv Mechelen haalde in januari Sotiris Ninis weg bij Charleroi. De middenvelder was veelbelovend, maar echt een doorbraak hebben we toch nog niet gezien.

Bij Mechelen kwam Ninis nog niet veel aan spelen toe, maar er is hoop voor hem. Zijn Griekse landgenoot Dimitrios Kolovos scheurde zijn kruisbanden tijdens de match tegen Lokeren, en zal voor de rest van het seizoen niet meer actie komen. Dat kan een opening betekenen voor de aanvallende middenvelder, die ooit nog 'de Griekse Messi' genoemd werd.

De makelaar van Ninis geeft de verklaring voor het gebrek aan speelkansen: "Niet onlogisch, hij mist matchritme. Hij is nog niet honderd procent klaar om de ploeg op sleeptouw te nemen, en moet het systeem van Ferrera nog beter leren kennen. Maar dat komt wel goed. Hij heeft talent zat", zei hij in Gazet van Antwerpen.