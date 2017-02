Mitrovic ziet het zitten: "Zevenduizend fans? Het zullen er minstens tienduizend zijn op Wembley"

Foto: © photonews

AA Gent zal -officieel- door zevenduizend enthousiaste fans vertegenwoordigd worden in het mythische Wembley voor de terugwedstrijd tegen Tottenham. Ook Stefan Mitrovic kijkt er meer dan een beetje naar uit.

“Dit kan opnieuw iets worden dat ik aan mijn kleinkinderen kan vertellen”, aldus de Servische centrale verdediger die terugdacht aan de Champions League-campagne van vorig seizoen. “Deze match tegen Tottenham was van hetzelfde niveau.”

“Die zevenduizend, volgens mij zullen het er meer zijn”, klonk het resoluut na de heenwedstrijd in de Gentse Ghelamco Arena. “Heel mijn familie komt, dus ik denk dat er wel tienduizend Gent-supporters zullen afzakken naar Londen.”

Kane is sterk, maar Lewandowski, díe is van een ander niveau -Stefan Mitrovic

Hij verwacht een heel erg geprikkeld Tottenham Hotspur FC op donderdagavond. “Het wordt een grote wedstrijd op Wembley. Zij gaan er écht op gebrand zijn om te bewijzen dat ze effectief het grotere, sterkere team zijn. We moeten daar dezelfde wedstrijd spelen als hier. In grote wedstrijden sta ik er altijd.”

Al is Harry Kane niet de beste spits waartegen Mitrovic ooit moest verdedigen. “Hij is heel belangrijk voor hun spel, maar fysiek de lastigste aanvaller om op te verdedigen, dat blijft Lewandowski. Hij is nog van een ander niveau.”