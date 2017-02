Vreven stelt de normenvervaging bij Belgische trainers aan de kaak: "Dat zou ik nooit doen"

Wanneer een trainer onder druk komt te staan, hangen andere coaches al als aasgieren boven de club. En daar heeft Stijn Vreven zo zijn mening over.

Toen de Limburgse oefenmeester nog aan boord was bij Waasland-Beveren, stroomden de cv's immers al binnen op de Freethiel. "Dat zou ik nooit doen", aldus Vreven in Sport/Voetbalmagazine.

Normenvervaging

"In een en dezelfde week zag ik een trainer in de tribune zitten bij Lokeren, Cercle Brugge en Waasland-Beveren. "Dat moet in je zitten, maar iedereen moet doen wat hij denkt te moeten doen. Normenvervaging, zowel bij collega's als bij clubs."

"Als je collegiaal bent, dan ben je tegelijk een stukje naïef. Ik ga nergens in de tribune zitten waar een collega onder druk staat omdat ik mij er niet goed zou bij voelen. Als er iemand wordt ontslagen, dan zullen ze mij wel bellen. Of niet", besluit Vreven.