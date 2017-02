Waasland-Beveren nagenoeg zeker van behoud, voorzitter Huyck bespreekt ambities voor volgend jaar

Waasland-Beveren won de belangrijke degradatietopper tegen Moeskroen let 1-2, waardoor de club zo goed als zeker gered is. Voorzitter Dirk Huyck was vanzelfsprekend erg opgelucht.

"Ik ben heel blij voor heel de entourage en de fans, voor de club, voor mezelf ook. We zijn al een tijd bezig met de toekomst. We moeten niet van nul beginnen, de kern voor volgend seizoen ligt zo goed als vast," zei Huyck in Het Laatste Nieuws. Onze ambities? De eerste 9 ploegen vechten voor play-off I. Van de rest moeten wij eerst kunnen eindigen, met hier en daar een uitschieter."

Waasland Beveren staat dankzij de overwinning op Le Cannonier dertiende met 27 punten. Die punten van de laatste match zijn inderdaad enorm belangrijk met het oog op het behoud, want de Waaslanders spelen nog moelijke wedstrijden tegen Kortrijk, Gent en Anderlecht.