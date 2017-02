Sutton-doelman Wayne 'taartje tijdens de match' Shaw wordt onderzocht voor vervalsing

Foto: Twitter

Maandag was de FA Cup in Engeland terug aan bod, vijfdeklasser Sutton United hoopte op een stunt tegen het grote Arsenal. Dat gebeurde niet, maar de club krijgt nu ongeziene aandacht en wel om een speciale reden.

Wayne Shaw, de reservedoelman van Sutton United, is niet meteen waar je aan denkt bij 'topsporter', maar entertainend is hij wel. Tijdens de rust ging de 46-jarige doelman gezellig in de cafetaria een paar pinten drinken met de supporters. En na de derde wissel van zijn ploeg haalde hij zonder schaamte een taartje boven dat hij smakelijk begon op te eten.

Het bijzonder gedrag blijft misschien niet zonder gevolgen, want bij een Engelse bookmaker kon je wedden dat hij een taartje zou eten. Bij de FA is het absoluut verboden voor spelers om bewust mee te werken aan weddenschappen. Zijn club is daar vanzelfsprekend ook niet blij mee. ,"De roem is hem een beetje naar het hoofd gestegen, maar we brengen hem weer snel terug op aarde. Geen zorgen."

✅ Back-up keeper

✅ All three subs made

✅ Time for a pie



Tuck in, Wayne Shaw! #EmiratesFACup pic.twitter.com/gjQWLzugVx — BT Sport Football (@btsportfootball) 20 februari 2017