Manager Tielemans over nakende recordtransfer: "Als we dat niet breken, hebben we slecht gewerkt"

Foto: © photonews

Anderlecht wil de jackpot vangen voor Youri Tielemans als die vertrekt. De youngster staat in de belangstelling van zowat elke topclub op deze aardkloot en hij moet dus de Belgische transferrecords aan dingelen slaan. Belgische topmanagers zien dat alvast als haalbaar.

Patrick De Koster heeft met Kevin De Bruyne zelf al een paar topdeals versleten. "Op dit moment zou ik zeggen dat hij tussen de 17 en 25 miljoen euro waard is", aldus De Koster in La Capitale. "Maar alles hangt af van de onderhandelingen. Werkt men met bonussen of met een vast bedrag? Hoe hoger het vaste bedrag, hoe kleiner de bonussen."

En dan is er nog Christophe Henrotay, de feitelijke manager van Tielemans. "Als we het recordbedrag in België (Fellaini, 20 miljoen) niet breken, hebben we slecht gewerkt", stelt die zonder omwegen. "Sinds 2008 zijn de prijzen enorm gestegen en het profiel van Tielemans is heel interessant. Maar meer dan 30 miljoen, daar geloof ik niet in."