Zidane bevestigd dat Ronaldo matchen zal missen met zicht op de titelstrijd en de Champions League

Foto: © photonews

Real Madrid won in de heenmatch 3-1 tegen Napoli, Ronaldo kreeg een hoop kansen maar kwam niet tot scoren. Coach Zinedine Zidane zegt dat het door een gebrek aan rust kan zijn en dat de sterspeler daarom enkele matchen aan de kant zal blijven.

Er waren geruchten dat Ronaldo sommige matchen tijdens de laatste maanden van het seizoen niet zou spelen. Dat heeft Zidane ook bevestigd in een persconferentie: “Ik ben zeker dat hij hier en daar een match zal rusten.” Dat komt doordat de Portugese sterspeler topfit moet zijn voor de Spaanse titelstrijd en de Champions League.

Linksvoor of spits?

Daarnaast had de Franse tacticus het over de beste positie van CR7. Normaal staat hij linksvoor, maar zowel voor Madrid als voor de Portugese nationale ploeg stond hij al in de diepe spits. “Hij heeft altijd op de flank gespeeld. Dat is zijn natuurlijke positie,” begon Zidane. “Hij kan op verschillende plaatsen uit de voeten want hij is een ongelooflijke speler. Maar hij verkiest de flank. Daar heeft hij, wat, 300 of 400 goals gemaakt? (lacht)

Woensdag speelt Real Madrid een competitieduel tegen Valencia, waarin Ronaldo wel nog zeker zal spelen. Binnen twee weken is de terugmatch in Napels. Dit seizoen staat de teller van de Portugees op 24 goals en 10 assists in 37 matchen over alle competities.