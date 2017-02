7-0 verloren, maar toch geschiedenis geschreven

Chan Yuen Ting verloor vandaag met haar team Eastern op bezoek bij het grote Evergrande in de Champions League van Azië. En toch schreef ze geschiedenis.

Guangzhou Evergrande won met 7-0 van Eastern in de Aziatische Champions League. Het team van Scolari had ook wat meeval, want na vier minuten hadden ze al een man meer én een penaltygoal. Uiteindelijk speelden ze zelfs meer dan een uur met 11 tegen 9.

Toch was het Eastern uit Hong Kong dat geschiedenis schreef. Bij het team is Chan Yuen Ting de coach - en dat is een vrouw. Ting was de eerste vrouw ooit in de Champions League.

Vorig jaar won ze de competitie in Hong Kong, ook dit seizoen staat dat team op kop in de competitie. Een knappe prestatie dus van de vrouwelijke coach.