'AC Milan mikt héél hoog en heeft deze drie topaanvallers op verlanglijstje staan'

Foto: © photonews

Het is een publiek geheim dat AC Milan binnen afzienbare tijd opnieuw met de successen van weleer wil aanknopen. In de Serie A staat Milan momenteel pas zevende, volgend seizoen wil de club beter doen.

De Rossoneri zijn dan ook zinnens om serieuze investeringen te doen. Zo weet The Daily Express dat Milan een verlanglijstje klaar heeft met daarop de namen van drie topaanvallers.

Alexis Sanchez (28, Arsenal), Sergio Agüero (28, Manchester City) en Alvaro Morata (24, Real Madrid) zijn de namen die op dat verlanglijstje prijken. Het is niet duidelijk of de Italianen effectief in hun opzet zullen slagen, maar één ding is duidelijk: ze mikken hoog.