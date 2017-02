Liverpool verlengt contract van Engelse sterkhouder: "Zijn beste jaren komen er nog aan"

Adam Lallana heeft een sterk verbeterd contract getekend bij Liverpool. Dat maakte de club van Divock Origi en Simon Mignolet via de officiële kanalen bekend.

Adam Lallana tekende vandaag op Anfield Road bij tot medio 2020. Bovendien bevat het nieuwe contract een optie voor een extra jaar. Lallana gaat een kleine 118.000 euro per week verdienen bij Liverpool, zo weet de BBC. "Ik ben erg trots dat de club en manager (Jürgen Klopp, red.) in mij geloven", zegt Lallana op de website van Liverpool.

"Dit is een hele goede plek om op dit moment te zijn. Ik weet geen betere club om mijn toekomst aan te verbinden." Zijn coach voegde er aan toe: "Zijn beste jaren moeten nog komen." Bijna drie jaar geleden kwam de 28-jarige Lallana over van Southamtpon. Liverpool betaalde destijds ongeveer dertig miljoen euro voor de Engelsman. De middenvelder speelde in het verleden ook voor Bournemouth. Hij is ook Engels international.

