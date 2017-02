Analyse van De Bruyne: Mindere statistieken, maar beter dan vorig jaar?

Foto: © photonews

"Ik vind dat ik beter speel dan vorig seizoen, ook al blijkt dat niet uit mijn statistieken," zei Kevin De Bruyne onlangs in een interview. Maar heeft hij ook gelijk? We vergelijken zijn prestaties met vorig seizoen, en gaan daarin iets verder dan doelpunten en assists.

Door de mindere resultaten van Manchester City heeft Pep Guardiola een positiewissel ingevoerd. Voorheen ging De Bruyne voluit in de aanval, maar de laatste weken speelt hij een stuk lager. Dan is het ook niet meer dan normaal dat de statistieken anders liggen. Iedereen kan zien dat De Bruyne zijn gewoonlijke hoge niveau haalt, ook al is dat niet meteen duidelijk op papier.

Om te beginnen, de basisstatistieken van Kevin De Bruyne bij Manchester City. We bekijken enkel de statistieken van de Premier League (en dus niet van bekervoetbal, Champions League of de nationale ploeg):

2016-17: 4 goals en 9 assists in 24 wedstrijden

2015-16: 7 goals en 9 assists in 25 wedstrijden

Van 'mindere statistieken' kan nauwelijks gesproken worden, want met 9 assists is de Belg de huidige leider op dat vlak. Een groter verschil is er inderdaad wel in de eigen productie van doelpunten. Daarnaast bekijken we vier statistieken die belangrijk zijn voor een speler op zijn positie:

De Bruyne creëerde een stuk minder kansen, maar speelde tot nu toe wel een match minder dus dat verschil is in principe iets kleiner. De grootste verandering is de schotprecisie, die is maar liefst 38% lager in vergelijking met vorig seizoen. De passprecisie komt min of meer overeen, het ligt zelfs een beetje hoger nu. Tenslotte is het gemiddeld aantal gewonnen duels exact gelijk. (Statistieken van Squawka.com)

Kevin stelde ook nog dat een gebrek aan goals dit seizoen hem helemaal niet stoort. Het belangrijkste voor de aanvallende middenvelder is de titel in Engeland pakken.