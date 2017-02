"Vorig jaar konden we zeggen: mooi Europees parcours, maar wat hèb je daaraan als je geen kampioen speelt?"

Bram Nuytinck is op Olivier Deschacht na de speler met de meeste dienstjaren bij Anderlecht. De 26-jarige Nederlander is aan zijn vijfde seizoen bezig bij paars-wit en wil er naar eigen zeggen nog lang blijven.

"Ik heb zóveel meegemaakt bij Anderlecht. Alle ups en downs. Champions League. Europa League. Twee keer na elkaar kampioen gespeeld. Maar ook twee keer na elkaar géén kampioen en dan merk je wat dat met een club als Anderlecht doet", zegt Nuytinck in Het Laatste Nieuws. "De mensen éisen nu een kampioenschap en dat is dan ook het allerbelangrijkste dit jaar. Drie keer de titel winnen met Anderlecht - hoe móói zou dat niet zijn?"



Alles, ook de Europa League, is van ondergeschikt belang, weet Nuytinck. "Vorig jaar elimineerden we Olympiakos in de zestiende finale maar in de achtste gingen we eruit tegen Shaktar. Dan kan je wel zeggen: mooi Europees parcours, maar wat hèb je daaraan als je geen kampioen speelt? Daar koop je niets voor. Als je de titel pakt én sterk presteert in Europa, dàn kan je spreken van een topjaar. En dan maak je ook kans om de Champions League te spelen, waar Anderlecht in thuis hoort."