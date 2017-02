Club Brugge heeft hem nodig: Vanaken groeit naar beste vorm toe, en dat is net op tijd

Foto: © Photonews

Hans Vanaken speelde vrijdagavond een hoofdrol tijdens de wedstrijd KVC Westerlo-Club Brugge. De Limburger hielp blauw-zwart aan driepunter door een own goal te forceren en vervolgens het tweede doelpunt (écht) voor zijn rekening te nemen.

Als Vanaken niet voor doelpunten en assists zorgt, krijgt hij vaak het verwijt dat hij er wat ongeïnteresseerd bijloopt. Iets wat niet klopt, want de Limburger is een échte winnaar die er iedere wedstrijd opnieuw alles aan doet om zijn ploeg aan de drie punten te helpen.

Het werk dat Vanaken verricht krijgt minder aandacht

Bovendien is Vanaken ook zoveel meer dan een ouderwetse nummer 10. De aanvallende middenvelder koppelt zijn techniek en vista aan een serieus loopvermogen én defensief werk. “Hans is belangrijk in balverlies”, gaf gewezen Club-speler Tim Smolders onlangs nog aan in een gesprek met Voetbalkrant.com.

“Dat valt natuurlijk minder op. Hij weet zich perfect te positioneren als Club Brugge de bal niet heeft. Iemand die het van zijn vista, goede passes en juist vrijlopen moet hebben, krijgt vaak minder aandacht”, aldus Smolders nog.

Een correcte analyse. De voorbije weken en maanden had Vanaken het moeilijk om dé spelbepalende figuur te zijn bij blauw-zwart, maar hij was niet alleen. Ook Izquierdo en Refaelov hadden het vaak moeilijk om die rol te vervullen. Geen schande dus, Hans.

Vanaken lijkt net op tijd naar beste vorm toe te groeien

Vlak voor aanvang van de play-offs lijkt alles in zijn plooi te vallen voor de spelmaker van Club. Vanaken werkt hard, speelt prima tussen de lijnen, bedient zijn ploegmakkers op hun wenken – denk maar aan die geweldige voorzet voor Vossen tegen Westerlo – én vooral: Hans is beslissend.

Vanaken zit nu aan vijf doelpunten in de Jupiler Pro League, dat is de helft van zijn doelpuntenproductie tijdens de vorige jaargang. Twee keer scoorde de middenvelder in een ruime overwinning van blauw-zwart – tegen KV Mechelen en KV Kortrijk - , één keer een belangrijke treffer tegen Anderlecht en één keer in de nederlaag op het veld van Kortrijk.

Vrijdagavond, op het veld van Westerlo, trok Vanaken zijn ploeg over de streep door tot twee keer toe beslissend te zijn. Het is die Vanaken die Club Brugge nodig heeft om straks de play-offs te kunnen domineren. De aanvallende middenvelder lijkt net op tijd weer in vorm te zijn om een belangrijke rol te vertolken in de eindstrijd. Net als vorig seizoen.