Coachen ze binnenkort in de Jupiler Pro League? Verheyen, Frutos en deze mannen volgen Pro Licence

Foto: © Photonews

Binnenkort zitten enkele oude bekenden samen met elkaar in de klas. Gert Verheyen, Nicolas Frutos en nog enkele andere bekende namen volgen binnenkort namelijk de Pro Licence, de hoogste cursus voor een voetbaltrainer, die recht geeft op het coachen van eersteklasser.

De lessen gaan van start op 8 maart en in totaal nemen achttien leerlingen deel aan de cursus. Onder hen Gert Verheyen (België U19), Nicolas Frutos (RSC Anderlecht), Karim Belhocine (KV Kortrijk), Arnaud Mercier (KSV Roeselare), Thierry Verjans (Standard) en Jean Kindermans (RSC Anderlecht). Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Goed nieuws voor Belhocine

Dat is vooral goed nieuws voor Belhocine. Die mag KV Kortrijk vanaf de start van de cursus (vanaf speeldag 30 in de reguliere competitie, nvdr.) écht coachen, op voorwaarde dat hij wordt geassisteerd door een T2 die al een Pro Licence bezit. Dat is het geval met Bart Van Lancker.

De cursus gaat over 250 lesuren, waarbij ook drie stage in het buitenland, en eindigt in juni 2018. Kostprijs? Een slordige 5.300 euro.