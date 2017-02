VIDEO: Bekijk de afsluitende training van Gent op Wembley voor de clash met Tottenham

Foto: © photonews

AA Gent neemt het morgen in het iconische Wembley op tegen Tottenham Hotspur. De heenwedstrijd deed de hoop opleven met een 1-0 overwinning voor de Gentenaars. Woensdagavond trainden ze in het prachtige stadion.

Hein Vanhaezebrouck nam zowat de hele kern mee naar Londen, ook de spelers die niet op de Europese lijst staan. Zo wil hij voorkomen dat ze de ervaring van de Europese avonden zouden moeten missen. Vooraf was er vooral de vraag of Simon en Dejaegere fit geraken.

Simon & Dejaegere ogen fit

Tegen Standard konden zij zondag alvast niet in actie komen. De Belgische middenvelder had last van een contractuur aan de hamstrings, Moses Simon sukkelde met de adductoren. Sinds dinsdag staan ze echter terug op het trainingsveld, bevestigde Vanhaezebrouck.

Ook in Wembley kwamen ze mee het veld op met de hele groep. In de vijftien minuten die door de media mochten gevolgd worden, deden ze alles mee. Bekijk hieronder het volledige kwartier open training van AA Gent. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.