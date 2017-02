Leicester City: degradatiekandidaat in Premier League op weg naar kwartfinale Champions League?

Leicester City beleefde een merkwaardig 2016. De Foxes werd tegen alle verwachtingen in kampioen van Engeland, kwalificeerden zich voor de knock-outfase van de Champions League, maar verkeren in acuut degradatiegevaar in de eigen competitie. Claudio Ranieri blijft er - zoals altijd - rustig bij.

De Italiaanse wondercoach van Leicester City moet zijn kampioenenploeg vandaag uit een sportieve crisis loodsen. "Afgelopen seizoen was fantastisch. Dit seizoen hebben we niks gepresteerd", vat Ranieri het merkwaardige jaar van Leicester City samen. "Het was de eerste keer in onze geschiedenis dat we de titel hebben gewonnen en we wisten dat er een nawerking zou komen. Maar niet deze nawerking."

De Italiaan weet dat een goede prestatie in de Champions League voor de kentering kan zorgen. "Deze wedstrijd kan een omslagpunt voor ons betekenen. We hebben zo'n wedstrijd nodig. Als we ons niveau halen, als we spelen zoals we horen te doen, wordt het erg interessant."

"Competitie even vergeten"

Ook Jamie Vardy, die dit seizoen slechts zes keer trefzeker was in alle competities, was aanwezig op de persconferentie in Sevilla. "We zitten in een vreemde situatie, maar dit is een wedstrijd waarin we tijdelijk kunnen vergeten hoe we ervoor staan in de competitie. Als we hier een goede prestatie afleveren, moeten we ook weer presteren in de competitie."