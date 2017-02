Eddy Wauters: "Decuyper verbiedt vrijgave van 5 miljoen euro", moet Antwerp vrezen voor licentie?

Royal Antwerp FC staat op sportief vlak voor een belangrijk weekend. Maar onvermijdelijk draagt de oudste club van ons land financiële zorgen met zich mee. Voormalig voorzitter Eddy Wauters wil zijn 5 miljoen euro, maar heeft die voorlopig nog niet.

De ex-voorzitter van Antwerp liet het geld opvragen door een deurwaarder, maar zag nog geen cent. “Natuurlijk wil ik dat geld, maar Patrick Decuyper verbiedt de 5 miljoen euro op de geblokkeerde rekening vrij te geven”, zegt Wauters in Het Laatste Nieuws.

Wauters vraagt zich tegelijkertijd ook af of Decuyper überhaupt 5 miljoen heeft. Al trekt de licentiecommissie dat niet in twijfel. “In de beslissing van het licentiedossier van het huidige seizoen staat wel degelijk vermeld dat Antwerp 5 miljoen euro heeft geparkeerd op een geblokkeerde rekening. Een beslissing die mee ondertekend is door verschillende mensen van de voetbalbond”, zegt licentievoorzitter Nils Van Brantegem in de krant.

Moet Antwerp vrezen voor licentie?

Antwerp moet ondertussen wel vrezen voor zijn licentie voor het komende seizoen. Als The Great Old zijn licentie wil krijgen, moeten uiterlijk een dag voor het verwerven van die licentie al de schulden en betalingen vereffend zijn.