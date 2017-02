Proximus en Telenet hekelen nieuwe concurrent in strijd om de uitzendrechten

Foto: © photonews

Telenet en Proximus zijn niet te spreken over de manier waarop de Pro League de tv-rechten voor het Belgisch voetbal wil verkopen. "Een procedure op maat van Eleven Sports", vinden ze.

Wie de matchen van zijn favoriete voetbalclub live wil bekijken, kan nu terecht bij Proximus en Telenet. De volgende jaren krijgt de Pro League sowieso 80 miljoen euro per seizoen – rechtenhouder MP&Silva garandeert dat – maar de hoop is om daar nog een stuk boven te gaan. De nieuwe tender (de procedure waarbij de rechten naar de hoogste bieder gaan), die de Pro League twee weken geleden uitbracht, moet daarbij helpen.

Maar Telenet en Proximus zijn niet opgezet zijn met nieuwe rivaal Eleven Sports. De eigenaar van die zender is namelijk ook aandeelhouder bij het Italiaanse MP&Silva. Laat dat bedrijf nu net de eigenaar zijn van de beelden van de Jupiler Pro League. Zowel Proximus als Telenet vrezen dan ook voor belangenvermenging in het dossier.

Bij de Pro League wil men niets meer zeggen over de verkoop van de uitzendrechten tot alles afgerond is. Ook bij Eleven Sports wil men niet reageren. "De procedure is wat ze is, en bovendien heeft de mededingingsautoriteit de tender goedgekeurd", zegt managing director Anouk Mertens in De Morgen.