Verheyen legt uit waarom hij Pro Licencecursus volgt: "Het is niet omdat ik een eersteklasser wil coachen"

Gert Verheyen is één van de bekendste namen die binnenkort deelneemt aan de Pro Licence-cursus. Trainers die voor die cursus slagen, mogen als T1 aan de slag gaan bij een eersteklasser. Toch is dat niet dé reden waarom Verheyen zich heeft ingeschreven.

“Ik heb de vorige cursus nog voorbij laten gaan omdat ik heel veel werk had. Of het nu wel in mijn agenda past? Niet echt.” (lacht) “Maar de Pro Licence-cursus zal, net als mijn werk bij de Belgische Voetbalbond (KBVB) voorrang krijgen op mijn werk als analist”, aldus Verheyen in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Analysewerk zal misschien meer naar de achtergrond verdwijnen" - Gert Verheyen

De kans is dus reëel dat Verheyen binnenkort iets minder vaak als analist bij wedstrijden zal opduiken. “Mijn job als trainer van de U19 heeft altijd op de eerste plaats gestaan en mijn werk als analist is daar steeds achter gekomen. Nu zal dat analyseren van wedstrijden misschien nog iets meer naar de achtergrond verdwijnen.”

“Weet je, ik vind het niet meer dan normaal dat ik deelneem aan de cursus. Uit respect voor mijn collega’s bij de KBVB vind ik dat ik dat Pro Licence-diploma wel mag halen. Een coach bij de Belgische U19 mag naar mijn mening over zo’n diploma beschikken.”

Gert Verheyen tijdens het EK 2016, aan het werk als analist. Een beeld dat we misschien minder te zien gaan krijgen.

"Dat ik een eersteklasser kan coachen? Niet dé reden waarom ik cursus volg" - Gert Verheyen

Verheyen schreef zich dus niet in met de gedachte om binnenkort aan het roer te staan bij een eersteklasser. “Neen, dat is absoluut niet de hoofdreden waarom ik de Pro Licence-cursus volg. Mocht dat wel het geval geweest zijn, dan had ik al veel eerder deelgenomen.”

De gewezen speler van Club Brugge hoopt alvast nog wat wijzer te worden door het volgen van de trainerscursus. “Ik denk dat je van iedereen in het voetbal iets kan opsteken. Je kan met je medeleerlingen – ik weet nog niet exact wie er allemaal meedoet – over voetbal babbelen en dat verrijkt je als coach. Ik kijk ook uit naar de stage in het buitenland, al weet ik op dit moment nog niet waar die zal doorgaan.”