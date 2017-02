Speelt Vanhaezebrouck underdog of meent hij het? "Europa League is al lang geslaagd, ik zal al blij zijn als spelers zich 100% geven"

Foto: © photonews

AA Gent speelt morgenavond een wedstrijd die redelijk uniek mag genoemd worden in het Belgische naoorlogse voetbal. Kan u immers nog een paar ploegen opnoemen die voor 85.000 uitzinnige fans in een uitverkocht Wembley gespeeld hebben?

Hein Vanhaezebrouck beseft dat het voor zijn spelers 'a once in a lifetime experience' wordt. "Het zal een groot moment worden voor alle spelers. Daarom is het goed dat we hier vandaag al eens kunnen trainen in dit impressionant stadion", zei hij vanuit de catacomben van Wembley. "Daardoor zijn de spelers morgen misschien al wat minder gefocust op de sfeer en alles wat buiten het veld gebeurt."

"Mestalla was ook indrukwekkend. De spelers vonden dat vooraf misschien wat minder. Tot ze uit die tunnel stapten... Aan alles in dat stadion hing geschiedenis, dat voelde je. Hier is het wat minder. Het is nog wel de originele site, maar het stadion is niet meer dat historische monument. Het is niet meer te vergelijken met vroeger."

Het wordt niet makkelijk, zeker niet als ik al die verklaringen van hun spelers lees

En daarbij komt nog een supergemotiveerde tegenstander. Voor Tottenham was het verlies in de Ghelamco Arena immers een smet op hun blazoen. Ja, een blamage zelfs... "Het wordt niet makkelijk, zeker niet als ik al die verklaringen van hun spelers lees", knikte Vanhaezebrouck. "Als mijn spelers - net als in Gent - zich voor 100 procent geven, ben ik al lang tevreden", kroop Hein in de underdogrol.

Een rol die hij trouwens perfect speelde. "Ik denk niet dat Tottenham gaat counteren", reageerde hij op een nogal ongewone vraag van een Britse journalist. Die wou weten of zijn team het spel ging maken. "Zij zullen proberen het spel te controleren, net zoals ze altijd doen. Dat ze niet 'thuis' spelen? Ik denk niet dat het voor hen uitmaakt voor 75.000 van hun fans. Trouwens, voor ons is de Europa League al geslaagd. Meer zelfs, we wilden overwinteren en alles daarna was bonus."