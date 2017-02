Van Holsbeeck over Ryan: "24 uur voor het sluiten van de transfermarkt konden we hem halen, maar..."

RSC Anderlecht was tijdens de voorbije transferperiode een hele tijd op zoek naar een nieuwe doelman. Mathew Ryan was in beeld, maar uiteindelijk kwam de Spanjaard Ruben de gelederen versterken.

“24 uur voor het sluiten van de transfermarkt, had ik de komst van Mathew Ryan kunnen realiseren”, zegt manager Herman Van Holsbeeck in La Dernière Heure. “Uiteindelijk hebben we toch beslist om het niet te doen, omdat René Weiler had aangegeven dat hij Ruben wilde. Weiler had vertrouwen in Ruben.”

“Uiteindelijk ben ik blij dat we Ryan niet hebben gehaald. Nochtans had ik Ryan aanvankelijk wél graag naar Anderlecht gehaald. Het is pas nu dat ik besef dat het een herhaling van de zaak-Defour had geweest. Sommige supporters zouden hem nooit zijn passage bij Club Brugge vergeven hebben.”