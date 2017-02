Hernán Losada vrijgesproken voor rode kaart tegen Heist

Foto: © jan mees

Hernán Losada is vrijgesproken voor zijn rode kaart tegen Heist van twee weken geleden. Er hing de Argentijn een schorsing van twee weken boven het hoofd, maar de speler in kwestie heeft zich vandaag met succes verdedigd in Brussel.

Hernán Losada kreeg in de thuiswedstrijd van KFCO Beerschot-Wilrijk tegen KSK Heist in de slotfase een directe rode kaart van scheisdrechter Wesli De Cremer voor een tik op de enkel van Fausto Santoro. De Argentijn verklaarde meteen dat die straf veel te zwaar was en dat hij hoopte dat hij geen schorsing zou krijgen.

Vandaag heeft Losada zich met succes verdedigd bij de voetbalbond. De 34-jarige Beerschot-speler krijgt geen schorsing en zal er de volgende wedstrijd tegen Patro Eisden op 4 maart gewoon bijzijn. Hij krijgt wel één speeldag voorwaardelijk.