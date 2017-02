OFFICIEEL: Eupen is voor 99% gered en bindt architect van het succes langer aan zich

Eupen rekent ook volgend seizoen op trainer Jordi Condom (47) en zijn technische staf. Nu de ploeg uit de Oostkantons gered is heeft de Spanjaard zijn contract tot juni 2018 verlengd. Er werd ook een optie voor het seizoen 2018-2019 opgenomen in het contract.

Jordi Condom en zijn technische staf zijn al sinds de zomer van 2012 aan de slag bij Eupen. Condom dwong vorig seizoen de promotie naar eerste klasse af en lijkt met Eupen op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie zeker van het behoud. Eupen heeft daarom het contract van Condom en zijn assistenten met één jaar verlengd. Er is ook een optie voor het seizoen 2018-2019, als Eupen tenminste ook in dat seizoen in eerste klasse speelt.

"Ik ben tevreden met deze erkenning voor onze opofferingen en ons werk", reageert Condom. "Deze contractverlenging is een blijk van vertrouwen en motiveert ons om de uitdagingen van de komende weken en maanden aan te gaan." Met zijn jeugdige elftal zorgde de trainer voor spektakel: in totaal vielen er in de wedstrijden van Eupen 96 doelpunten, geen enkele eersteklasser doet beter.