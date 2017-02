Juventus overklast tien man van Porto, Vardy redder van Leicester City

Het record van meeste doelpunten in één speeldag van de Champions League was gisteren al ruimschoots verbroken. Werd daar in de twee laatste wedstrijden nog een schepje bovenop gedaan? U leest het in dit overzicht.

Porto-Juventus 0-2

Porto had in vier wedstrijden in de Champions League geen enkel doelpunt binnengekregen, Juventus won twaalf van de laatste veertien wedstrijden. Het beloofde dus een serieuze clash te worden. De wedstrijd begon redelijk in evenwicht, maar toen pakte Telles twee gele kaarten in amper twee minuten. Juventus drukte niet echt door, omdat ook zij weten dat ze in eigen huis onverslaanbaar zijn. Maar Porto bezweek helemaal in de laatste twintig minuten. Pjaca en Dani Alves trapten kort na elkaar een bal tegen de netten en zo eindigde de match op 0-2.

Sevilla-Leicester City 2-1

Sevilla begon op een valse noot: na een kwartiertje miste Correa een strafschop. Gelukkig voor de Spanjaarden kon Sarabia even later zijn ploeg toch op voorsprong schieten. Diezelfde Correa die een goal liet liggen in het begin, slaagde er wel in op het uur. 2-0 achter tegen Sevilla was een grote klap voor Leicester City dat al lang niet in zijn oude vorm geraakt. Maar dan: Drinkwater loopt langs de flank en Jamie Vardy kan de bal voorbij de keeper binnenduwen. Op die manier heeft Leicester toch een goeie uitgangspositie voor de terugmatch binnen enkele weken.

Het record van meeste doelpunten in één speelronde werd dus nog wat vergroot, in deze heenronde zijn er in totaal 34 doelpunten gevallen.

Overzicht van de heenronde in de 1/8e finales van de Champions League:

