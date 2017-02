Mechelen zonder schrik tegen Standard, Anderlecht en Gent: "Weet je wat onze jongste resultaten tegen hen waren?"

Foto: © photonews

KV Mechelen ligt nog steeds op PO1-koers, maar krijgt met uitwedstrijden bij Standard en AA Gent en de komst van Anderlecht wel nog een zwaar programma voorgeschoteld. Toch is het vertrouwen bij de Maneblussers groot.

"Waarom zouden wij Standard, Anderlecht en AA Gent moeten vrezen?", sprak het antwoord van Nicolas Verdier boekdelen toen we hem zaterdag na de 3-0-overwinning tegen Lokeren de vraag voorlegden.

Topploegen rekenen op individuen, terwijl bij ons iedereen zich honderd procent smijt - Yohan Croizet

"Standard en Gent hebben we hier thuis geklopt. En wat kwam Anderlecht hier vorig jaar doen (2-2 gelijkspelen, red.)? We gaan onszelf nu geen extra druk opleggen omdat we tegen drie topploegen spelen."

Ook die andere Fransman Yohan Croizet ziet het drieluik met vertrouwen tegemoet. "Topploegen rekenen op individuen, terwijl bij ons iedereen zich honderd procent smijt. Als ploeg zijn we zo misschien wel sterker. En ook op fysiek vlak hoeven we niet onder te doen."