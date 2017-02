Degryse hard voor Club Brugge: "Ik vind het niet kunnen"

Michel Preud'homme blijft - in optimale omstandigheden - een voorstander van een rotatiesysteem. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens. Neem nu analist Marc Degryse... Hij snapt niet Club Brugge in Europees verband niet altijd met zijn sterkste elftal voor de dag kwam.

In een interview met Het Laatste Nieuws geeft Degryse aan dat hij als speler altijd verlangde naar Europese duels. “Daarom vind ik het niet kunnen dat sommige clubs Europees een halve B-ploeg opstellen, zoals Preud’homme dat deed en zoals Tottenham dat soms ook doet”, zegt de gewezen Rode Duivel.

“Haal je de kwartfinale te midden van de play-offs, zoals Club Brugge twee jaar geleden, dat is iets anders. Maar in oktober of november moet je toch met je beste ploeg gaan spelen in Leicester, want dan wordt de zondag daarop niet beslist over de titel.”