Niet lullen, maar poetsen

Foto: © photonews

In NRC kwam een artikel uit over waarom de topschutster een opslag wel kan vergeten. Leonne Stentler reageert op dat artikel met een mooie open brief op haar webstek. "We zijn nog niet gewend om commercieel te denken in het vrouwenvoetbal, dat is een cultuurverandering."

"Vrouwenvoetbal is niet te vergelijken met mannenvoetbal. Dat is nogal logisch, maar vrouwenvoetbal is een jonge sport én er is heel veel aan het gebeuren op dit moment", meent ex-international Leonne Stentler.

"De competitie wordt spannender, het EK in Nederland komt eraan, VV Kicks is er gekomen en met Liona Soccer laat ik zelf zien dat vrouwenvoetbal commerciële potentie heeft."

Het volledige bericht kan je hieronder lezen (of nalezen via DEZE LINK)

Vandaag las ik bijgaand artikel in de NRC. Dat ik er niet goed in gequote word is 1 ding…..Maar wat een tobberig verhaal.

Dat het vrouwenvoetbal niet vergelijkbaar is met het mannenvoetbal is nogal wiedes. En uiteraard worden de financiële middelen van clubs voor vrouwenvoetbal bepaald door de commerciële waarde ervan. En dus houdt het nog niet over..

Maar jemig, het is een superjonge sport en er gebeurt echt heel veel op het moment. Er komt een EK aan in Nederland. De NOS is wakker en zendt eredivisie wedstrijden uit. De competitie wordt spannender, nu dat ook ADO zich in de top nestelt en de play-offs er aan komen. Het eerste vrouwenvoetbal-programma VV Kicks heeft het licht gezien, is cool en heeft potentie. En last but not least: ik laat zelf ook met Liona Soccer zien dat vrouwenvoetbal commerciële potentie heeft. Count your blessings!

Toon Gerbrands wordt ook gequote is het artikel. Als sponsoren zich niet manifesteren, blijft het moeilijk, zegt Toon. Mag ik het omdraaien? Misschien kan het vrouwenvoetbal zelf veel effectiever worden in het goed triggeren van die sponsoren. We zijn nog niet gewend om commercieel te denken in het vrouwenvoetbal. Dat is een cultuurverandering. Een uitdaging voor mij, voor Toon en voor iedereen.

En dus een uitdaging voor Feyenoord.

Maar daar hebben we het snel een keer over.

Leonne