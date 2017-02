Een vormdip bij Lionel Messi? Hij is topschutter in de Champions League én in La Liga

Foto: © photonews

Na de blamerende 4-0 nederlaag van Barcelona op het veld van PSG kreeg het elftal van Luis Enrique bakken kritiek over zich heen. Ook sterspeler Lionel Messi kende een rampzalige avond in Parijs, maar van een vormdip is eigenlijk geen sprake bij de Argentijn.

In de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint Germain leed Lionel Messi 18 keer balverlies, een keer leidde dat zelfs onrechtstreeks tot een doelpunt (de 2-0 van Draxler). De Argentijn raakte bovendien geen enkele bal in de zestien van de tegenstander. Hij moest dan ook lijdzaam en schijnbaar ongeïnteresseerd toezien hoe zijn Barcelona op alle vlakken werd overklast door de ploeg van Unai Emery.

In verschillende media werd de wedstrijd in Parijs aangehaald om vraagtekens te plaatsen bij het spelpeil van Barcelona en niet in het minst bij dat van Lionel Messi. "Het einde van een tijdperk", "Wissel van de wacht" en "Wat is er aan de hand met Messi?" Maar wie alle wedstrijden van Barcelona van nabij volgt en de statistieken er even bijneemt, realiseert zich dat Messi helemaal niet in een vormdip zit. Wel integendeel.

Topschutter

De Argentijn zit dit seizoen aan 19 competitietreffers in 20 duels, hij is daardoor topschutter met één doelpunt voorsprong op ploegmaat Luis Suárez. Messi maakte in 2016/2017 elke 85 minuten een doelpunt in La Liga. Sinds Nieuwjaar zit hij al aan zeven stuks. Hij is daardoor de productiefste speler op de Europese velden in het nieuwe kalenderjaar. Hij scoorde bovendien al vier keer op vrijschop na de winterstop. Geen enkele speler doet beter.

Ook in de Champions League voert hij met 10 stuks de topschutterslijst aan. Hij maakte hattricks tegen Celtic en Manchester City. En tóch worden er na één mindere wedstrijd vraagtekens geplaatst rond Lionel Messi. Net als na de verloren Copa América-finales, waarin Argentinië tweemaal pas na strafschoppen verloor van Chili, begrijpt Messi ook nu niet waarom hij zoveel kritiek moet dulden.

Hoge standaard

Daar lijkt het alvast op, want de frivole Argentijn geeft nauwelijks interviews. Maar de reactie na zijn winnende doelpunt tegen Leganes van zondag (2-1) zegt eigenlijk genoeg. Messi was kwaad. Niemand weet waarom. Was het omwille van de kritiek na de blamage in Parijs? Het kon ook een reactie zijn naar de ontevreden fans in Camp Nou.

Wat het ook was: Messi en Barcelona hebben de standaard voor zichzelf de voorbije jaren zó hoog gelegd, dat het publiek bij de minste tegenslag gaat twijfelen. Maar statistieken liegen niet. Messi blijft op een buitenaards hoog niveau acteren. Die wedstrijd tegen PSG was misschien maar een accident de parcours.